Gümüşhane’de 10 dakika süren dolu ve yağmur sele neden oldu

Gümüşhane’de 10 dakika süren dolu ve yağmur sele neden oldu

Akşam saatlerinde önce dolu devamında da kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşen kısa süreli yağışın sebep olduğu sel nedeniyle yollar kapandı, bahçeleri su bastı.

Gümüşhane kent merkezine bağlı Pirahmet Vadisi’nde etkili olan yağışın ardından Tekke köyünde dik yamaçlardan kara yoluna akan sel sularının taşıdığı hafriyat, Bayburt-Gümüşhane istikametinde kısa süreli kapanmasına neden oldu.

Adeta göle dönen yolun kapanmasının ardından karayolları ekipleri harekete geçti.

Temizlik çalışması yapan ekipler, yolu ulaşıma açarken aynı bölgede kara yolu kenarındaki bazı iş yerlerini su bastı.

BAĞ VE BAHÇELER SEL SULARIYLA DOLDU

Yağış nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolunun Pirahmet köyü çıkışındaki dik yamaçtaki dereden selin taşıdığı malzeme, karayolunu ulaşıma kapattı.

Olayın ardından yol trafiğe kapanırken, ulaşım hemen bitişiğinde çalışmaları devam eden bölünmüş yola aktarıldı.

Aynı bölgede derenin yanındaki bağ ve bahçeler de sel sularıyla doldu.

Gümüşhane’de 10 dakika süren yağmur sele neden oldu VİDEO

HAFTA SONU TATİLİ ZEHİR OLDU

Yağışın etkili olduğu vadide yer alan Çayırardı köyünün yolu da kuru derelerden gelen malzemeler nedeniyle tamamıyla ulaşıma kapandı.

Hafta sonu tatilini köyde geçiren vatandaşlar, yağışın ardından kent merkezine dönmek istediklerinde kuru derelerden akan sel ve getirdiği teresubat nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, geç saatlere kadar yaptıkları çalışmalarla yolu yeniden ulaşıma açtı.

İKİ GENÇ KURTARILDI

Diğer yandan, yağış nedeniyle debisi yükselen Harşit Çayı’nın kenarına düşürdükleri futbol topunu almak için dere kenarına inen ve çıkamayan iki genç, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtuldu.

Yağışın ardından derelerde ve Harşit Çayı’ndaki su debisi artarken bir vatandaş yağışın etkili olduğu Pirahmet Deresi'nde üstlerden gelen sel birikintisini anbean cep telefonuyla kayıt altına aldı.