Gümüşhane’de ayılar mahallelere indi: Vatandaş tedirgin

Gün ortasında mahallelere inen ayıları, aç kalınca çevreye zarar vermemesi için besleyen vatandaşlar, ayıların doğal yaşam alanlarına götürülmesini istiyor.

Gümüşhane'de ayılar mahallelere indi.

Son yıllarda ayılar, Artvin ve Trabzon'da avcılar tarafından işkence ile öldürülmesi ile gündeme geliyordu. Doğu Karadeniz'de artan popülasyonun ardından Gümüşhane'de gün ortasında mahallelere ayılar inmeye başladı.

Eskibağlar Mahallesi’ndeki vatandaşların bahçelerine girerek yiyece arayan ayılar için vatandaşlar, bahçelerine yemek bırakıyor. Mahalleliler, ayıların tehdit oluşturmaması için doğal yaşamlarına bırakılmalarını istiyor.

"AYILAR DOĞAL YAŞAMLARINA BIRAKILSIN"

Rıdvan Kullukçu, ayıların son 2-3 yıldır mahalleye inmeye başladığını belirterek ''Mahallemizin bazı yerlerinde arıcılık yapanlar var. Bir de ayıların aç kaldıkları için de mahallemize inmeye başladığını düşünüyorum. Ayılar henüz birebir tehdit oluşturmadı. İllaki biriyle karışılacaktır ve bu tehdit oluşturmayacak anlamına gelmez. Biz ayıların vurulmamasından yanayız. Doğal yaşamlarına geri bırakılsınlar. Sadece bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ayılardan bir şikâyetimiz yok, onları seviyoruz'' diye konuştu.

Ayılar için bahçelere yiyecek bıraktıklarını anlatan Kullukçu, ''Biz diğer hayvanlara olduğu gibi ayılar içinde yiyecek bırakıyoruz. Bu yemlemeler doğallarında yapılsa, mahalleye ineceklerini düşünmüyoruz. Ayılar aç kalınca bir tehdit oluşturabilir, biz de bunu engellemek için yiyecek bırakıyoruz ki aç kalmasınlar'' dedi.

"BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN KORKUYORUZ"

80 yaşındaki Sevil Tuncay ise, ''Bahçemde çalışırken bir ses duydum ve kafamı kaldırdığımda ayıyı gördüm. Bahçeme girmişti. Bahçemde sebzelerim var, galiba aç olduğu için mahalleye iniyor. Hayvanlara zarar vermeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ayı bize zarar verebilir bu yüzden onu alıp, doğal yaşam alanına bıraksınlar. Çünkü buralarda insanlar var, burası bir mahalle. Hayvan aç, biz ona ne verebiliriz ki. Ayıları doğal yaşam alanına götürsünler. Ben tek başıma bahçeye gittiğimde korkuyorum'' diye konuştu.





































