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Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak için halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde 'evet' oyu kullandı.