Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
415.222
0.00%
EXEN Coin
25.33
6.42%
20ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 20 C
    Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

    Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

    Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak için halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde 'evet' oyu kullandı.
    • AA
    • 04.09.2021 - 23:02
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 23:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

    GİRESUN MU, GÜMÜŞHANE Mİ

    Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #1

    SANDIKTAN GİRESUN ÇIKTI

    Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #2

    Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

    Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum VİDEO

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #3

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #4

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #5

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #6

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #7

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #8

    Gümüşhane den ayrılıp Giresun a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir