Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 12 Şubat'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ

Bu kapsamda, 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

6 BİN 287 YENİ VAKA

Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

94 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 94 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 471'e ulaştı.