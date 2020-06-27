Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık malzeme ele geçirildi

Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi malzemenin yanı sıra, pompalı tüfeklerin de yakalandığını bildirdi.

Hudut birlikleri, keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari'de yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi.

7 GÜN 24 SAAT DEVRİYE

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.

POMPALI TÜFEK VE TIBBİ MALZEME YAKALANDI

Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1.035.000 TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi." denildi.