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    Hakkari'de 160 kilo eroin ele geçirildi

    Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 21:11
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    Hakkari'de 160 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı köyü kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı.

    GÖMÜLÜ HALDE 160 KİLO EROİN BULUNDU

    İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama- tarama faaliyetinde 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 160 kilo eroin ele geçirildi.

    Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

    Hakkari de 160 kilo eroin ele geçirildi #1

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