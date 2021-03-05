Hakkari’de aileler evlatları için HDP binası önünde toplandı

Diyarbakır annelerinden sonra, Hakkari’de de çocukları PKK tarafından kandırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Hakkari'de, çocukları PKK tarafından kandırılan aileler eylem yaptı.

4 haftadır Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen aileler, ellerinde bulunan Türk bayrakları ve pankartlarla HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anne ve kadınların seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çiftçinin eşinin kardeşinin PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı öğrenildi.

“ÇOCUKLARIMIZI HDP’DEN İSTİYORUZ”

Eyleme katılan aileler adına açıklamalar yapan Çiftçi şu sözleri kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak 'Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı var' diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

Ayrıca Çiftçi, PKK’nın gerçek yüzünün herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade etti.

“BURADAN KALKMAYACAĞIZ”

Çiftçi, PKK’nın kaybedip annelerin kazanacağını söyledi.

Açıklamalarında asla pes etmeyeceklerini vurgulayan Çiftçi şu sözleri kaydetti:

“O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacak."





MÜBBET HAPİS ALDILAR

2013 yılında 4 kişi tarafından kızı kandırılan Esmer Koç da eyleme katılan aileler arasındaydı.

Koç kızının dağa götürüldüğünü ifade ederek, "O günden bu yana kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. O 4 kişi müebbet hapisle cezalandırıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yaşasın adalet. Adalet yerini buldu. Çok sevindim." dedi.

9 YAŞINDA KAÇIRDILAR

Kardeşi 9 yaşındayken kaçırılan Aysun Adıyaman ise çocukların kirli oyunlarla dağa götürüldüğünü vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Kardeşim onların elinde. Biz de onu almak için mücadelemize devam edeceğiz. Kardeşimi kaçırdıklarını inkar ediyorlar. Ama elimizde kardeşimin de içinde olduğu çocuklara silah eğitimi verilen video var.”

Aileler, açıklamanın ardından PKK ve HDP aleyhine slogan atarak dağıldı.

Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı VİDEO

