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    Hakkari'de baharda karla mücadele

    Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunun açılması için 10 gündür çalışma yürütüyor.
    • AA
    • 18.05.2020 - 12:48
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    Hakkari'de baharda karla mücadele

    Hakkari İl Özel İdaresi ve şantiye şeflikleri ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

    5 METREYİ BULDU

    Ekipler, Yüksekova'da kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu, 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için 10 gündür yoğun çaba gösteriyor.

    ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMA

    Karın sertleşmesi nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

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