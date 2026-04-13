Hakkari’de dev heyelan: Katı atık tesisi çöktü, kara yolunda depremi andıran yarıklar oluştu

Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki entegre katı atık tesisi bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar, geniş çaplı bir heyelanı tetikledi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yaklaşık 2 milyon metreküp toprak yer değiştirirken, alan kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Heyelan yalnızca tesisi değil, kara yolunu da etkileyerek ulaşımı tehdit eden ciddi hasarlara yol açtı.

TESİS DEVRE DIŞI KALDI, SAHADA ÇÖP KABULÜ DURDURULDU

Heyelanın ardından entegre katı atık tesisi tamamen devre dışı bırakıldı. Yetkililer, yaşanan risk nedeniyle tesisin kapatıldığını ve bölgeye çöp kabulünün durdurulduğunu açıkladı.

Geçici çözüm olarak ilçelerde oluşan atıkların eski usul vahşi depolama alanlarına yönlendirileceği bildirildi.

YOL ÜZERİNDE DEV YARIKLAR

Heyelanın kara yolunda oluşturduğu derin çatlaklar ve yarıklar, bölgede adeta deprem yaşanmış izlenimi oluşturdu. Görüntüler, yer yer yolun bütünlüğünün tamamen bozulduğunu ortaya koydu.

Yetkililer, sürücüleri bölgeden geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ ANDIRIYOR"

Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Birlik Başkanı Fahri Şakar, bölgedeki hasarın boyutuna dikkat çekerek durumu büyük bir depremin ardından oluşan tabloya benzetti.

Şakar, tesisin Avrupa Birliği destekli bir proje olduğunu hatırlatarak, heyelanın ciddi ekonomik ve yapısal kayba yol açtığını ifade etti.

RİSK SÜRÜYOR

Yetkililer, heyelanın başladığı noktadan kara yoluna doğru hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Bu nedenle bölgede onarım çalışmalarına henüz başlanamadığı, sahadaki riskin sürdüğü açıklandı.

Bakanlık yetkililerinin bölgede inceleme yaparak tesisin geleceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.