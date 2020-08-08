Hakkari'de tabelaya arı yuva yaptı: Esnaf kepenk kapattı

Binlerce arı, şehir merkezindeki bir dükkanın tabelasına yuva yaptı. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf, yardım istedi.

Hakkari kent merkezinin en işlek mekanlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerini açmaya giden Ali Kurt'u, ilginç bir sürpriz karşıladı.

Dükkan tabelasının içerisine binlerce arının yuva yaptığını gören Kurt, şaşkınlık içerisinde bitişiğindeki iş yeri sahibi ile birlikte dükkanlarını kapatarak yardım istedi.

ARICI YARDIMA GELDİ

Bunun üzerine arıcılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Sevi özel kıyafetlerini giyip, kovanla birlikte dükkan önüne geldi.

1 SAATTE BİNLERCE ARIYI TOPLADI

Balcı Sevi, şaşkın bakışlar arasında fırça ve şekerli su yardımıyla arıları bal kovanına almaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Sevi, binlerce bal arısını kovana almayı başardı.

YÜZLERCE İNSAN O ANLARI İZLEDİ

Yapılan çalışmalar sırasında dükkanın bulunduğu caddeye yüzlerce meraklı vatandaş toplandı. Arı operasyonu sırasında çevredeki vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntü çekerken, bazıları da olan biteni uzaktan izlemeye çalıştı.

ARILARI YAYLAYA GÖTÜRECEK

Arıcı Hasan Sevi, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlattı. Sevi, yollarını şaşırıp kent merkezine inen arıları kendi kovanlarının bulunduğu yaylaya götüreceğini söyledi.





















