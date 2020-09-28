İletişim Başkanlığı tarafından Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla Haliç’te hologram gösterisi düzenlendi.

İletişim Başkanlığı'nca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi organize edildi.

Haliç'te sergilenen su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.

Haliç'te, Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi VİDEO

"DİK DURUŞU SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Gösterinin sunumunda "Tarihimize altın harflerle yazılan deniz zaferimiz, Türkiye'nin bugün de büyük bir deniz gücü olma geleneğini sürdürmesinin en büyük kaynağıdır. İşte bu yüzden ulusal güvenliğimizi korumak, bölgeye barış ve istikrar getirmek adına su yollarındaki haklarımız için her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Ecdadımızın miras bıraktığı bu dik duruşu bugün de sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.