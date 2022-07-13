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    Harşit Çayı'nda balık ölümleri görüldü

    Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda meydana gelen balık ölümleri halkı tedirgin etti. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Zararlı atıklardan şüpheleniliyor.
    • 13.07.2022 - 00:28
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    Harşit Çayı'nda balık ölümleri görüldü

    Gümüşhane Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi.

    Vatandaşlar sebebinin araştırılmasını istiyor

    Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi.

    Harşit Çayı nda balık ölümleri görüldü #1

    Zararlı atıklar iddiası

    Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Harşit Çayı nda balık ölümleri görüldü #2

    Ekipler inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre, Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.

    Harşit Çayı nda balık ölümleri görüldü #3


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