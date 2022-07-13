Harşit Çayı'nda balık ölümleri görüldü

Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda meydana gelen balık ölümleri halkı tedirgin etti. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Zararlı atıklardan şüpheleniliyor.

Gümüşhane Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi.

Vatandaşlar sebebinin araştırılmasını istiyor

Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi.





Zararlı atıklar iddiası



Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.





Ekipler inceleme başlattı

İHA'nın haberine göre, Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.



