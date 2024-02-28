Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı Antakya'da 15 metrelik su kuyusunun içine düşen bir çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Kurtarma operasyonu anbean kamera tarafından kaydedildi.

İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde bulunan ve içi boş olan 15 metre derinliğindeki kuyuya bir çocuk düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 metrelik kuyudan kurtarıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla Yusuf K. isimli çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumu iyi olan çocuk hastaneye kaldırıldı

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma çalışması kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)