Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde bulunan ve içi boş olan 15 metre derinliğindeki kuyuya bir çocuk düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
15 metrelik kuyudan kurtarıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla Yusuf K. isimli çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.
Durumu iyi olan çocuk hastaneye kaldırıldı
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma çalışması kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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