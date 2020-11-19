Hatay'da 218 kilo esrar ele geçirildi
Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 19.11.2020 - 14:54
Hatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yaptıkları operasyonda Varışlı Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
218 KİLO ESRAR, 100 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yabancı uyruklu Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.