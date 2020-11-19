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Hatay'da 218 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da 218 kilo esrar ele geçirildi

Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.