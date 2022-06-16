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    Hatay'da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

    Hatay'da jandarma ekiplerince piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
    • 16.06.2022 - 20:20
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    Hatay'da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

    Mersin'den Hatay’ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

    4 milyon lira değerinde 16 kilogram gri balina kusmuğu yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi ele geçirildi.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi #1

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