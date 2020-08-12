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    Hatay'da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı

    7 yıldır şoförlük yaptığı minibüsünü süsleten Mehmet Karaali’nin aracını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 09:38
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    Hatay'da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı

    Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde yaşayan ve 7 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Karaali, ekmek teknesi olan minibüsünü düğününde gelin arabası olarak kullandı.

    ŞEHİR TURUNA ÇIKTILAR

    Minibüs şoförü arkadaşları ile birlikte konvoy yaparak şehir turu atan Karaali’nin aracı, ilgi odağı oldu. Kimi vatandaşlar şaşırırken kimileri de fotoğraf çekilmek istedi.

    Hatay'da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı

    "BU MUTLULUĞUN TARİFİNİ ANLATAMAM"

    Küçük yaşlardan beri hayalinin minibüs şoförlüğü olduğunu belirten Karaali, “Küçüklüğümden beri ilkokuldayken bile öğretmenin sorduğunda hep hayalimde şoför olmak vardı. Baba mesleğinden dolayı istiyordum. Arabalara olan hevesimden okuyamadım. Kısmet ve şoför oldum, 7 yıldır da bu işi yapıyorum. Her zaman evleneceğim zaman çalıştığım aracımı gelin arabası yapacağım diye söylüyordum. Nişanlımla da bunu paylaştım, yapacağımı söyledim, o da farklı buldu ve olabileceğini söyledi. Bunun içinde çok mutluyum ve bu mutluluğun tarifini anlatmam. Arabamı temizlemek, süslemekten zevk alıyorum. Darısı bekarların başına, herkese de tavsiye ederim böyle farklı şeyler yapsınlar.” dedi.

    Hatay da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı #1

    Hatay da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı #2

    Hatay da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı #3

    Hatay da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı #4

    Hatay da çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı #5

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