Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında büyük hasara yol açtı.
- Fırtına nedeniyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu.
- Devrilen tekneler, belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla sudan çıkartıldı.
Hatay'da akşam saatlerinde İskenderun Balıkçı Barınağı'nda gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopararak devrilmelerine yol açtı.
ŞİDDETLİ FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI
Fırtınanın şiddetine dayanamayan 5 tekne ile 1 yat suya gömülerek alabora oldu.
Durumu fark eden balıkçılar, barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.