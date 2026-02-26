Okan Buruk: Bir Türk takımı son 16'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ ZORLAŞTIRDIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum.

"ÇOK HATA YAPTIK"

Hata yaptıklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik.

"MAÇI BU DEĞİŞTİRDİ"

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi.

"ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK"

Dersler aldıklarını ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık.

VICTOR OSIMHEN

Victor Osimhen ile ilgili olarak Buruk, şu sözleri sarf etti:

Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.