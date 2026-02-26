Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu.

Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

UZATMALARDA GÜLEN GALATASARAY

Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi.

119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

OSIMHEN, REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı.

Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.

Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.