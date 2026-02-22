Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yıl 60 AR-GE projesini destekleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 12. Kalkınma Planı'nın 'Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim' hedef ve politikaları ile Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı'nın 'AR-GE ve yenilikçilik kabiliyetlerimizi geliştirmek' başlıklı amacına göre hareket ediyor.

Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için Bilgi ve İletişim Alanında Araştırma Geliştirme Alt Programı uygulanıyor.

AZ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PROGRAMLAR YÜRÜTÜLÜYOR

Bu doğrultuda, başta D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Afrika, Uzak Doğu, Körfez ve Balkan ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerin (ABD, AB ülkeleri) AR-GE merkezleri, araştırma laboratuvarları, yabancı ve uluslararası üniversiteler ile iş birliği ve ortak eğitim imkanları geliştiriliyor.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle de eğitim, teknik yardım ve iş birliği programları yürütülüyor.

SEKTÖRE İLİŞKİN İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Elektronik haberleşme, denizcilik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında, öncelikle Bakanlığın ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin, sonrasında sektöre ilişkin ihtiyaçların AR-GE faaliyetleriyle geliştirilmesi ve üretilmesini amaçlanıyor.

Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bazı uyan tüzel kişiliklerin desteklenmesi hedefleniyor.

BU YIL DESTEKLENEN PROJE SAYISI 60'A ÇIKARILACAK

Destek programı sonunda, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ile bu alandaki ithalatın azaltılması, cari açığın kapatılmasına destek olunması öngörülüyor.

Bu kapsamda bakanlıkça geçen yıl 50 AR-GE projesi desteklenirken, bu sayının yıl sonuna kadar 60'a çıkarılması öngörülüyor.

Desteklenecek proje sayısının gelecek yıl 65, 2028'de de 70 olması amaçlanıyor.