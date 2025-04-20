Hatay'da kayıp köpek Çilek'i bulana 40 bin TL ödül

DHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde restoran işleten Nergis Ekşi, sekiz yıldır birlikte olduğu İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek’in 28 Ocak’ta kaybolduğunu belirterek, Çilek’i bulan veya yerini bildiren kişiye 40 bin TL ödül vereceğini duyurdu. Ekşi, kaybolan köpeği için sokak sokak afişler asarak tüm aramalarına rağmen bir iz bulamayınca ödül miktarını artırmaya karar verdi.

"ÖDÜLÜN YANI SIRA DAHA FAZLASINI DA VERECEĞİM"

Çilek’in ailelerinin bir parçası haline geldiğini belirten Ekşi, "Çilek bizim çocuğumuz gibi, bizden hiç ayrılmadı. Kaybolduğu günden beri her yolu denedik ama bir türlü ona ulaşamadık. Eğer bulan kişi bize ulaşırsa, ödülün yanı sıra daha fazlasını da vereceğim" diyerek duyarlı vatandaşlardan yardım bekledi.