Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Hatay'da masaj salonuna baskın: 21 gözaltı

    Hatay’da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 07:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'da masaj salonuna baskın: 21 gözaltı

    Hatay'da bir ihbarı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonlarına operasyon düzenledi.

    21 KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığını tespit eden polis oturum ve çalışma izni bulunmayan ve pasaportlarının süresi geçmiş olan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.

    İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

    Görüş Bildir