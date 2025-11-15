Hatay'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

- Hatay'da İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü.
- Vatandaşlar araçlarıyla zorlukla ilerlerken bazı iş yerleri su altında kaldı.
- Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, Hatay'da etkisini hissettirdi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE İŞ YERLERİNİ SULAR ALTINDA BIRAKTI
İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerdeki caddeleri ve sokakları göle çevirdi.
Vatandaşlar göle dönen caddelerde araçlarıyla zorlukla ilerlerken bazı iş yerleri sular altında kaldı.