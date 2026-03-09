Hatay'da yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Hatay'da 5 katlı binanın tesisatında çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.
Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Olay yerine ulaşan ekipler itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı.
Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
