Kurbanlık parasını kaybedip üzülünce Reyhanlı polisinin sürpriz yapıp sevindirdiği Rahme Teyze, kurbanını kestirirken de gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahme Avlar, kurban için biriktirdiği parasını kaybedince, polislerden yardım istemişti.

Yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin de, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme Teyze'ye hediye etmişti.

Hediye kurbanlığını gören Rahme Teyze ise sevinç gözyaşları dökmüştü.

KURBANI KESTİRİRKEN DE AĞLADI

Kurbanlığın evine kadar getirilmesi karşısında büyük mutluluk yaşayan Rahme Teyze, kurbanını kasaba kestirirken de gözyaşlarını tutamadı.

Rahme Avlar, "Kurbanımı kestim benim hükümetimden Allah razı olsun getirdiler. Bana kaybettiğim paranın yerine getirdikleri kurbanı kestim Allah'a şükür. Benim hükümetim, benim polisim, benim devletimden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hataylı Rahme Teyze, hediye gelen kurbanı kestirdi

Hatay'da, kurban parasını kaybeden Rahme Teyze'ye sürpriz

