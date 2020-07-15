HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyadin Belediye Başkanı HDP’li Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ve eski Diyadin Belediyesi çalışanı olan 3 kişiye, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ölen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe alan Yaşar ile eski belediye çalışanlarından Mesut A., Mustafa A. ve Zeynel Abidin B., 13 Temmuz'da şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

KAYMAKAM BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Betül Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

ESKİ BAŞKAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Betül Yaşar ile diğer 3 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.