Yangın sebebiyle vapur seferleri iptal olunca denizin ortasında mahsur kalarak rahatsızlanan yaşlı çift, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Heybeliada'nın Çamlık Aşıklar Yolu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu.

Yangın nedeniyle Adalar’a giden vapur seferleri de bir süreliğine durdurulurken, yaşlı bir çift ise denizin ortasında mahsur kaldı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Mahsur kaldıkları için rahatsızlanan yaşlı çiftin imdadına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Bot ile vapura yanaşan ekipler, rahatsızlanan yaşlı çifti bota alarak Heybeliada’ya götürdü.

Heybeliada açıklarında yaşlı çifti kurtarma operasyonu ViDEO

"ŞEKER HASTASIYMIŞ"

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Yaşlı adam ilaç kullanıyormuş, hasta. Şeker hastasıymış. 75-80 yaşlarında. Kaptan Sahil Güvenlik'i aradı, geldiler aldılar. İlaçları evde kalmış.” dedi.