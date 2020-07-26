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    Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

    Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 06:16
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    Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

    İstanbul’da Heybeliada açıklarında doğum günü partisinden dönen 27 kişinin bulunduğu tekne bir anda alabora oldu. Alabora olan "Deniz Taksi 25"adlı teknenin içinde bulunan 27 kişi bir anda kendilerini denizin içinde buldu.

    27 KİŞİ KURTARILDI

    Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

    Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    Konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

    Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı #1

    Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı #2

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