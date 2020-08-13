Hiç geçmediği köprü yüzünden 9 kez ceza yedi

Hiç geçmediği köprü yüzünden 9 kez ceza yedi

Konya’da yaşayan sürücü, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden izinsiz geçtiğine dair aldığı mesajlarla neye uğradığını şaşırdığını dile getirdi.

Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı’nın 4 yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline, ilk olarak 29 Haziran’da olmak üzere 27 Temmuz’a kadar 9 defa köprü geçiş ücreti kesildi.

Telefonuna gelen bildirim mesajlarını dikkate almayan Çakıcı, aracının plakasına 220 lira köprü geçiş ücreti ve cezasının işlendiğini telefonuna arka arkaya gelen mesajları araştırdıktan sonra fark etti.

“4 YIL ÖNCE OTOBÜSLE GİTTİM”

Şikayetçi olmak için hazırlanan Ali İhsan Çakıcı, cep telefonuna ilk gelen köprü geçiş mesajını dolandırıcı olduğunu düşünerek dikkate almadığını söyledi.

Sonraki günlerde tekrar mesaj geldiğini ifade eden Çakıcı, “Bunu internetten araştırmaya başladım, Karayolları’nın sitesine girdim. Orada Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçildiğim görülüyor. Ben İstanbul’a hayatımda bir defa gittim, onda da 4 yıl önce turistik amaçlı otobüsle gitmiştik.” dedi.

Hiç geçmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi İZLE

“KAMERA KAYITLARI VAR”

“Benim aracım İstanbul’a hiç gitmedi.” diyen Çakıcı, şöyle konuştu:

“9 defa olduğu için büyük ihtimalle plaka kopyalanması var. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştım, karşıma muhatap bulamadım. Aracımın çalıştığım kurumda olduğuna dair kamera kayıtları var. Bununla ilgili gerekirse dava yoluna gideceğim, hakkımı arayacağım. İlgililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorum.”