Horma Kanyonu'nda düşen cüzdanı JAK çıkardı

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Kastamonu'da bir vatandaşın Horma Kanyonu'na düşürdüğü cüzdan, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık 25 metrede bulunarak sahibine teslim edildi.

Karabük'ten Kastamonu'ya gezmeye gelen A.U. (50), cüzdanını yaklaşık 25 metre yükseklikten Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na düşürdü.

DÜŞEN CÜZDANI JAK TİMİ ÇIKARDI

Cüzdanında önemli evraklarının olduğunu belirten A.U., JAK Timi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, iple kanyona inerek cüzdanı bulunduğu yerden aldı. Cüzdan, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

A.U., çalışmalarından ve cüzdanı bulduklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.