Horma Kanyonu'nda mahsur kalanlar kurtarıldı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda mahsur kalan biri çocuk 6 kişiyi, jandarma ekipleri kurtardı.
- AA
- 09.08.2021 - 17:03
- Güncelleme : 09.08.2021 - 17:09
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'ndan izinsiz geçiş yapan 6 kişilik ekip, yanlarında yeterli malzeme olmaması nedeniyle mahsur kaldı.
JAK, ANINDA BÖLGEYE GİTTİ
Bu kişilerin jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi.
2 SAAT SÜRDÜ
Jandarma ekipleri, 10 yaşında çocuk ile 5 kişiyi halat yardımıyla 2 saat süren çalışma sonucunda kurtardı.