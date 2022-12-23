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    HSK atamaları Resmi Gazete'de

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 23.12.2022 - 00:53
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    HSK atamaları Resmi Gazete'de

    Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca, 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Atamalar

    İHA'nın haberine göre kararda, Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

    HSK atamaları Resmi Gazete de #1


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