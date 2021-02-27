Havelsan'da incelemelerde bulunan Bakan Akar, dost ve müttefiklerin parası ödenen malzemeleri teslim etmemek için ısrar ettiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havelsan’da incelemelerde bulundu.

Bakan Akar’a incelemeler sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hulusi Akar, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

“PARASINI ÖDÜYORUZ, VERMİYORLAR”

Bakan Akar ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda savunma sanayinin önemine vurgu yaptı. Dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler tarafından parası ödenene malzemeyi ısrarla vermediklerinin altını çizen akar şu sözleri kaydetti:

"Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ‘ambargodan’, ‘tahditten’ bahsedilmiyor; ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor.”





“HERKESİN ÇALIŞMASI LAZIM”

Kritik silah sistemlerinin egemenlik ve bağımsızlık ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Bakan Akar, “Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek.” dedi.

“ÖNÜMÜZDE DAHA ÇOK YOL VAR”

Savunma sanayinin Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu bildiklerinin altını çizen Hulusi Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70’lere yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var. Vatan millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi ülkesi ve milleti için değil aynı zamanda, BM, NATO ve AGİT çerçevesinde karada, denizde ve havada bölge ve dünya barışına katkı vermeye devam ediyor.” dedi.

KESKİN NİŞANCI SİMÜLATORÜNÜ DENEDİ

Aldığı bilgilendirmelerin ardından Bakan Akar, beraberindeki komuta kademesi ile Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri binasına geçerek, burada Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceledi.

Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü’nü ise bizzat kendi denedi.

TEK ATIŞTA VURDU

Simülatörün başına geçen Bakan Akar kendisinin bir piyade olduğunu hatırlatmasının ardında 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu.

Daha sonra Havelsan tarafından Türk Hava Yolları için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörünü inceleyen Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuşu da gerçekleştirdi.

Orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan diğer sistemleri de incelemesinin ardından komuta kademesi ile birlikte Havelsan’dan ayrıldı.