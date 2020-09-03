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    Hulusi Akar’ın F-16 görüntüleri Yunan medyasında

    Hulusi Akar’ın F-16 görüntüleri Yunan medyasında

    Yunan medyası, Hulusi Akar'ın F-16 uçuşunu gündemine taşırken, uçuş sonrası açıklamaları da kışkırtıcı olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 20:33
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışına katılıp, F-16 ile özel bir uçuş yapmıştı.

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    "BUNLAR GELİR VE GELDİKLERİ GİBİ GİDER"

    Bakan Akar uçuşun ardından, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider. Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Hulusi Akar’ın F-16 görüntüleri Yunan medyasında #1

    YUNAN MENDAYISNDA ENDİŞELİ MANŞETLER

    Bakan Akar'ın uçuşu ve açıklamaları Yunan medyasının gündemindeydi. Manşetlere taşınan uçuş görüntüleri ve Akar'ın "Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" sözleri kışkırtıcı olarak nitelendirildi.

    Hulusi Akar’ın F-16 görüntüleri Yunan medyasında #2

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