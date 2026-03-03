Türkiye-İran sınırında sessizlik hakim

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda hareketlilik, normal seyrinde devam ediyor. Güvenlik nedeniyle günübirlik yolcu geçişleri geçici olarak durdurulurken, ticari araç geçişlerinin kontrollü olarak sürdüğü belirtildi.

"HERKES SAKİN VE KENDİ İŞİNİN BAŞINDA"

Bölgede yaşayan İran vatandaşı Hudadat Mirzezade, İran’ın savaş koşullarına hazırlıklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Daha önce de saldırılar oldu, bir şey yapamadılar. Herkes sakin ve kendi işinin başında. Kanallarda Tahran’a ciddi şekilde saldırdıklarını gördüm. Biz sekiz yıl Irak’la savaştık ve o dönemde destek aldılar ama her şey yolunda gitti. Şu an herkes yerinde, kimse memleketini terk etmiyor.

"HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ"

Mirzezade, ülkesine bağlılığını vurgulayarak, “O savaşı başlatabilirler ama bitirmek bizim elimizdedir. Biz her zaman ülkemizin arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.