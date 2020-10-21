Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, koronavirüse yakalandı. Yayman, testinin pozitif çıktığını Instagram'dan duyurdu.

Son dönemlerde artan koronavirüs vakalarına her geçen gün bildiğimiz isimler de dahil oluyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Hüseyin Yayman, Instagram hesabından duyuruda bulundu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktaran Hüseyin Yayman, yayınladığı gönderi ile sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

TBMM Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasına karşın genel durumunun iyi olduğu dile getiren Yayman, "Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN AÇIKLADI

Tedavi sürecinin de evde gerçekleşeceğini açıklayan Hüseyin Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Hastanesinde yapılan koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum..

Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum.."