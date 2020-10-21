Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 11:28
Son dönemlerde artan koronavirüs vakalarına her geçen gün bildiğimiz isimler de dahil oluyor.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Hüseyin Yayman, Instagram hesabından duyuruda bulundu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktaran Hüseyin Yayman, yayınladığı gönderi ile sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
TBMM Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasına karşın genel durumunun iyi olduğu dile getiren Yayman, "Kendimi iyi hissediyorum." dedi.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN AÇIKLADI
Tedavi sürecinin de evde gerçekleşeceğini açıklayan Hüseyin Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum..
Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum.."