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Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza

Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı'nca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.