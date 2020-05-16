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- Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza
Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza
İçişleri Bakanlığı'nca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
- AA
- 16.05.2020 - 10:25
İçişleri Bakanlığı'nca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verilirken, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.