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    Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza

    İçişleri Bakanlığı'nca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
    • AA
    • 16.05.2020 - 10:25
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    Huzur uygulamasında 4 bin 368 kişiye ceza

    İçişleri Bakanlığı'nca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verilirken, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

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