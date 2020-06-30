İBB, Orhan Veli’nin mezarını restore edecek

İBB Başkanı İmamoğlu, mezarlıkla ilgili bilgi aldıktan sonra “Bu ve buna benzer mezarlıkların bütün maneviyatlarına uygun şekilde tasarlanması bizim bir borcumuz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 07 Haziran 2017’de başlanan F4 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının sahil şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, buradaki incelemelerinin ardından İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile birlikte, kentle bütünleşmiş sembol isimlere ev sahipliği yapan tarihi Aşiyan Mezarlığı’na geçti.

İmamoğlu, sırasıyla Türk Edebiyatı’nın çınar isimleri; Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık ve Turgut Uyar’ın mezarlarını ziyaret etti. İmamoğlu ve Polat; Beyatlı, Kanık ve Uyar’ın mezarları önünde dua okudu.

EN ÇOK ORHAN VELİ’NİN MEZARINDA DURDU

İmamoğlu, mezarlık ziyaretinde en uzun süreyi, 36 yıllık kısa yaşamına unutulmaz şiirler sığdıran Orhan Veli’nin kabrine ayırdı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Polat, Orhan Veli’nin en son mayıs 2016’da yenilenen mezar taşıyla ilgili “Umarım aileyle görüşüp, bir çözüm buluruz sizler de uygun görürseniz ve restore ederiz.” Dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu, konuyla bizzat ilgilendiğini belirterek, “Arkadaşlarım İstanbul’un özel insanlarının; şairi, yazarı, tarihçisi kim olursa, onların ebedi istirahatgahlarında, böyle bir mezarlık alanında hem onun kimliğine uygun hem de mezarlığa dönük mesajı olan bir çalışma yürütüyorlar ve bir yarışma zemini oluşturdular. Çok mutluyum. Çünkü bazen alınan bazı kararlar anlam ifade etmeyen bir biçime döndürebiliyor. Örneğin burada yok sayılan, kıymetli Abidin Dino’nun bir eseriymiş. O dönem Orhan Veli’nin sanatçı dostlarının girişimi ile yapılan bir çalışma. Bu ve buna benzer mezarlıkların bütün maneviyatlarına uygun şekilde tasarlanması bizim bir borcumuz. İnşallah güzel sonuçlarla, güzel tasarımlarla nasıl vefalı bir kent olduğunu hissettiren alanları bu şekilde İstanbulluya kazandırmış olacağız.” diye konuştu.

MEZARIN ÖYKÜSÜ

İstanbul Beykoz’da 1914’te dünyaya gelen “Garip” akımının öncü şairlerinden Orhan Veli Kanık, 10 Kasım 1950’de, Ankara'da, gece sokakta yürüdüğü bir sırada, belediyenin açtığı çukura düştü. Beyin kanaması geçiren Kanık, 14 Kasım 1950’de yaşamını kaybetti.

Sarıyer’deki Aşiyan Mezarlığı’na defnedilen Kanık’ın mezarının yapımı için ünlü şair Sabahattin Eyüboğlu öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Sanatçıların, okurların destek verdiği kampanyayla mezar için para toplandı.

Destek verenlerin listesi Varlık Dergisi’nde yayımlanıyor, okullarda bunun için para toplanıyordu. Sonrasında Abidin Dino mezarı tasarladı. Yapı, pembe granitten, Nevzat Kemal tarafından inşa edildi. Kitabeye Orhan Veli’nin adını ise usta kalem Emin Barın yazdı. Beykoz Belediyesi, kendi ilçelerinde dünyaya gelen Kanık’ın tarihi anlamı olan anıt mezar için, 2016 yılında harekete geçti.

Belediye, Kanık’ın yayıncısı Yapı Kredi Yayınları’nın aracılığıyla şairin, o dönemde 90 yaşında olan kız kardeşi Füruzan Yolyapan’dan izin aldı. Bu şekilde belediyece bir “mimari” proje hazırlandı ve ardından 2016 yılının Nisan ayı içinde Kanık’ın mezar yenilendi. O günden bugüne kadar da Kanık’ın “yenilenen” mezar taşı ile ilgili tartışmalar bitmedi.