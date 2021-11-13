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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

    Düzce'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 12:39
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil simülasyon tırı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar” kampanyası kapsamında Düzce'ye getirildi.

    Anıtpark meydanında kurulan simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi vatandaşlara anlatıldı.

    ARAÇ İÇERİSİNDE TAKLA ATTI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için mobil simülasyon aracına bindi.

    Araç içerisinde emniyet kemerini takan Bakan Soylu, araç içerisinde takla attı.

    Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi VİDEO

    KEMER SAYESİNDE SORUNSUZ ÇIKTI

    Emniyet kemerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte Soylu, takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sorunsuz çıktı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi #2

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi #3

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon aracına bindi #4

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