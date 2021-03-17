İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Terör örgütünden kaçarak Türkiye’ye teslim olanların sayısının da 35’e ulaştığı belirtildi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35’e ulaştı"