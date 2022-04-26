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    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • 26.04.2022 - 21:20
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    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

    PKK terör örgütlerinde çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Böylece teslim olan terörist sayısı 1 Ocak 2022'den itibaren 25'e yükseldi.

    1 PKK'lı teslim oldu

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi."

    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu #1

     

     

     


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