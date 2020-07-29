İçişleri Bakanlığı: Teslim olan terörist sayısı 117 oldu

İçişleri Bakanlığı: Teslim olan terörist sayısı 117 oldu

Bakanlık, 1 Ocaktan bu yana ikna yolu ile 117 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teröristlerin teslim olması için yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor.

İç ve dış güvenliği sağlama amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, 1 teröristin daha teslim olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 117'YE YÜKSELDİ

Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi." ifadeleri yer aldı.