İdlib'de yaralanan sözleşmeli er 43 gün sonra şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda yaralanan askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2020 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.