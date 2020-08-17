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    İdlib'teki Rusya - Türkiye ortak devriyesine saldırı

    MSB, İdlib'te 25'incisi icra edilen ortak devriye sırasında saldırı gerçekleştiği, saldırının gerçekleştiği bölgenin ateş altına alındığı bildirildi.
    • AA
    • 17.08.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 14:21
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    İdlib'teki Rusya - Türkiye ortak devriyesine saldırı

    Türkiye ile Rusya arasında varılan mütabakat kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde icra edilen ortak devriye görevleri sürüyor.

    Bugün 25'incisi icra edilen devriyeye saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucu bir askeri aracın hafif şekilde hasar gördüğü ve saldırının geldiği bölgenin ateş altına alındığı açıklandı.

    SALDIRI HAFİF HASARLA ATLATILDI

    Konu hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadelerinde yer verildi.

    İdlib teki Rusya - Türkiye ortak devriyesine saldırı #1

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