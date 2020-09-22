Iğdır kırsalında 2 terörist sağ ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren operasyonla ilgili son bilgileri paylaştı.
- AA
- 22.09.2020 - 17:52
- Güncelleme : 22.09.2020 - 17:52
Ülke gündeminden terörü çıkarma konusunda kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Son olarak, Iğdır kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu başlatıldı.
TERÖRİSTLER SAĞ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, 3 gündür yürütülen operasyonla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiği bildirildi.