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    Iğdır kırsalında 2 terörist sağ ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren operasyonla ilgili son bilgileri paylaştı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 17:52
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    Iğdır kırsalında 2 terörist sağ ele geçirildi

    Ülke gündeminden terörü çıkarma konusunda kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    Son olarak, Iğdır kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu başlatıldı.

    TERÖRİSTLER SAĞ YAKALANDI

    İçişleri Bakanlığı, 3 gündür yürütülen operasyonla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiği bildirildi.

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