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    Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı

    Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan Sabri Demir, baskın yapıldığı evinde bazanın altında yakalandı. Demir tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • 29.06.2022 - 03:28
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 03:34
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    Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.

    Eve baskın yapıldı

    Yapılan çalışmalar sonucu JASAT, Demir’in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirledi. Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yaptı.

    Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı - Video

    Iğdır da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı #1

    Bazanın altında yakalandı

    Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, bir bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Iğdır da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı #2

    Ekiplerin dikkati, çalınan motoru da yakalattı

    İHA'nın haberine göre ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter’e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti.

    Iğdır da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı #3

    Iğdır da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı #4


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