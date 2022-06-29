Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı
- 29.06.2022 - 03:28
- Güncelleme : 29.06.2022 - 03:34
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.
Eve baskın yapıldı
Yapılan çalışmalar sonucu JASAT, Demir’in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirledi. Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yaptı.
Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranan şahıs bazadan çıktı - Video
Bazanın altında yakalandı
Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, bir bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekiplerin dikkati, çalınan motoru da yakalattı
İHA'nın haberine göre ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter’e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti.