Dolar
7.3326
1.7766%
Euro
8.6484
1.9533%
Altın
1916.81
0.2499%
Borsa
1114.18
0.372%
G. Altın
450.256
1.6863%
Bitcoin
84716.51
4.0034%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Saat 02.29'da Iğdır merkezde 6.47 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 03:05
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 03:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Iğdır merkezde saat 02.29'da  6.47 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

    AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Iğdır Merkez'de saat 02.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Kandili Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak kayıtlara geçti.

    Iğdır da 4.4 büyüklüğünde deprem #1


    Iğdır da 4.4 büyüklüğünde deprem #2

    DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA

    Iğdır da 4.4 büyüklüğünde deprem #3



    Görüş Bildir