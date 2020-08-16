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    Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 02:51
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    Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

    Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi güvenlik güçleri tarafından takibe alındı.

    Sosyal medya hesapları uzun süre takip edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, örgüt yanlısı kişilerin adreslerini belirledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polis, şüphelilerin evlerine, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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