Iğdır'da sıcaktan bunalanlar Ağrı Dağı eteklerine yüzmeye geliyor Iğdır'ın sıcaklarından bunalan gençler, merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu akarsuyunda serinleniyorlar.

İHA

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, dağcıları ağırladığı gibi yaz sıcaklığında bunalan ve serinlemek isteyen insanları da ağırlıyor.

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Karasu akarsuyuna serinlemek için gelen insanlar burada yüzerek serinleniyor.

Ağrı Dağı eteklerinde yüzme keyfi

Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden doğan ve Aras Nehri'nin kolu olan Bulakbaşı ve Karasu Sazlığı, Karasu Çayı, Akarsuyu olarak da bilinen ve Iğdır merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu alana birçok yerde insanlar da akın ediyor.

Birçok kuş çeşidinin de yaşadığı alan yüzmek isteyenlere de artık ev sahipliği yapıyor.

"Iğdır'da sıcaklık 35-40 derece. Denizimiz gölümüz olmadığı için buraya geliyoruz"

Sıcaktan bunaldıkları için yüzmeye Karasu'ya geldiklerini söyleyen İnan Uslu, şunları söyledi: