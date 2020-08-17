Ihlara Vadisi’nde turist yoğunluğu

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi’ne yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne mutlaka uğruyor.

HER MEVSİM ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süre sessizliğin hakim olduğu Ihlara Vadisi’nde şimdi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ile yürüyüş yapılıyor.

"BURALARIN HAVASI ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Antalya’dan Ihlara Vadisi'ne gelen Halil Kocaakça, "Antalya’ya insanlar deniz, kum ve güneş olduğu için gidiyorlar ama o kadar nemli, o kadar sıcak ki Antalya’da 15 metre merdiven çıksanız nefes nefese kalırsınız. Ihlara Vadisi’ne iniyoruz, çıkıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Buraların o kadar güzel bir havası var. Neredeyse 4 mevsim yeşilliğini koruyabilen bir yer. Normalde 1 gün kalıp gidecektik. Buraların serinliğine hayran kaldığımız için 3 gündür buralarda dolaşıyoruz" dedi.